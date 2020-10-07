Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
Это произошло вследствие загрязнения вод Тихого океана.
Специалисты спустились на дно бухты на глубину 10-15 метров. Они установили, что там массово погибли морские организмы, которые ранее там обитали.
Научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов сообщил, что в бухте сохранились еще отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в малом количестве.
Погружение состоялось в районе острова Старичкова.
На дне бухты Спасения исследователи обнаружили массовые останки мертвого бентоса, то есть морских организмов, обитающих в грунте дна.
У фотографа, который спускался на дно бухты, произошел ожог слизистой.
По словам участников экспедиции, масштаб бедствия в перспективе будет только увеличиваться.
К слову, в Камчатском крае (Россия) с начала сентября фиксируют множественные отравления после контакта с океаном. Некоторые местные жители жаловались на ожог слизистой после прогулки по побережью. Но местные власти заявляют, что такая информация не соответствует действительности.
- Французские экологи заявили, что связанное с пандемией коронавируса масштабное производство средств индивидуальной защиты может стать причиной серьезного загрязнения мирового океана синтетическим мусором.