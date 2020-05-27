Французские экологи заявили, что связанное с пандемией коронавируса масштабное производство средств индивидуальной защиты может стать причиной серьезного загрязнения мирового океана синтетическим мусором.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

На видео, снятом французской природоохранной неправительственной организацией Mer Propre в Средиземном море, видны маски и перчатки, разбросанные по морскому дну.

Отмечается, что загрязнение вызванное пандемией усугубляет и без того хроническую проблему загрязнения пластмассой.

По словам активистов, проблема загрязнения становится особенно острой сейчас, когда жители Европы стали чаще выходить на улицы, прогуливаться у моря и там же выбрасывать маски.

“Эти маски – у нас их не было долго, но у нас будут миллиарды, поэтому я говорю, что будьте осторожны, это только начало”, – отметил основатель организации Лоран Ломбард.