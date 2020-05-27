Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
На видео, снятом французской природоохранной неправительственной организацией Mer Propre в Средиземном море, видны маски и перчатки, разбросанные по морскому дну.
Отмечается, что загрязнение вызванное пандемией усугубляет и без того хроническую проблему загрязнения пластмассой.
По словам активистов, проблема загрязнения становится особенно острой сейчас, когда жители Европы стали чаще выходить на улицы, прогуливаться у моря и там же выбрасывать маски.
“Эти маски – у нас их не было долго, но у нас будут миллиарды, поэтому я говорю, что будьте осторожны, это только начало”, – отметил основатель организации Лоран Ломбард.
- Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вторая волна коронавируса может начаться в любой момент, но надеются, что у стран будет несколько месяцев, чтобы к ней подготовиться.