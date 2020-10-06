По данным Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CISRO), на дне Мирового океана может быть более 14 миллионов метрических тонн микропластика. Еще часть – на поверхности.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Залежи пластика на дне – это в 30 раз больше того количества, которое, как считается, плавает на поверхности вод Мирового океана.

Результаты исследования опубликовали в научном издании Frontiers in Marine Science. Это первая глобальная оценка количества микропластика на дне океана. Во внимание брались куски пластика размером менее 5 миллиметров.

Образцы пластика со дна океана собирали с помощью роботизированной подводной лодки. Во внимание брали образцы глубоководных отложений на глубине до 3000 метров с шести мест в Большом Австралийском заливе, на расстоянии до 380 километров от побережья Южной Австралии.

Всего было отобрано 51 пробу. Их анализ показал, что на грамм осадка в среднем приходится 1,26 куска микропластика.

Джастин Баретт из CISRO пояснил, что пластик, который попадает в океан, портится и разрушается, превращаясь в микропластик, который оседает на дне океана.

Еще один представитель исследовательской группы, доктор Денис Хардести пояснил, что пластик на океанском дне – это лишь незначительная часть всего пластика, который оказывается в океане. Он отметил, что наибольшая часть остается в прибрежных районах.

В CISRO отметили, что именно пластиковый мусор остается “одной из основных экологических проблем этого поколения”. Они считают, что с годами проблема будет только ухудшаться.