В районе Водяного на Донбассе пострадали девять украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка “Восток” на своей странице в Facebook.

“Сегодня, 1 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов – боевое травмирование”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что военных доставили в лечебное учреждение, где им военные врачи оказывают надлежащую медицинскую помощь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.