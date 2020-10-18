За сутки, 17 октября, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы Донецкой области. На этих участках зафиксированы единичные выстрелы из гранатометов различных систем. Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

Также на Приазовье, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино (Донецкая область) зафиксировано пролеты двух враждебных квадрокоптеров, с пересечениями линии разграничения. Беспилотники противника подавили средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.

Потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.