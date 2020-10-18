Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.
Режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы Донецкой области. На этих участках зафиксированы единичные выстрелы из гранатометов различных систем. Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.
Также на Приазовье, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино (Донецкая область) зафиксировано пролеты двух враждебных квадрокоптеров, с пересечениями линии разграничения. Беспилотники противника подавили средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.
Потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что 75 дней тишины в Донбассе погиб один человек и фиксируются выстрелы со стороны оккупированных территорий.