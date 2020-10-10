За прошедшие сутки, 9 октября, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

Отмечается, что в районе ответственности Оперативно-тактической группировки “Север” вблизи населенного пункта Шумы враг совершил несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 10 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

В ООС добавили, что военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС продолжают тушить пожары на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, вчера Объединенные силы локализовали пожары в районах населенных пунктов Новоалександровка и Екатериновка, неподалеку Майорска, в ночное время, окончательно ликвидированы ячейки возгорания, а вблизи Болотенного наши воины продолжают борьбу с огнем до сих пор.