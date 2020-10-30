Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Алексей Арестович.
Отмечается, что 30 октября, в 0:28 противник совершил обстрел по направлению Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела, погибли два военнослужащих ВС Украины.
“Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма. Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ. Вечная память солдатам, отдавшим жизнь за Украину”, – добавил Арестович.
- Вечером 29 октября в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в результате вражеского обстрела, с использованием стрелкового оружия и РПГ, у Водяного и Золотого, двое украинских военных получили ранения.