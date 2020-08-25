Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
“Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве”, – сказано в сообщении.
Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали им квалифицированную помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
На месте происшествия для выяснения его причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.