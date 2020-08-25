Во вторник, 25 августа, двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве”, – сказано в сообщении.

Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали им квалифицированную помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия для выяснения его причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.