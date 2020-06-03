Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применили неуправляемые ракетные снаряды.
Обстрелы зафиксировали вблизи Старогнатовки, Павлополя, Богдановки, рядом с Марьинкой, Водяным, Майорским, Новозвановкой и Хутором Вольным.
По данным разведки, 2 июня наши воины уничтожили одного российского оккупанта.
С начала текущих суток, 3 июня, боевики огневой активности не проявляли.
- Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС с жилых кварталов