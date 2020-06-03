За прошедшие сутки боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинских военных. В результатк вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применили неуправляемые ракетные снаряды.

Обстрелы зафиксировали вблизи Старогнатовки, Павлополя, Богдановки, рядом с Марьинкой, Водяным, Майорским, Новозвановкой и Хутором Вольным.

По данным разведки, 2 июня наши воины уничтожили одного российского оккупанта.

С начала текущих суток, 3 июня, боевики огневой активности не проявляли.