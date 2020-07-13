Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Как сообщалось ранее, сегодня, 13 июля, на Донбассе погибли двое украинских защитников. Один из погибших подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево.

Группа эвакуации получила подтверждение режима “тишина” и в белых касках с опознавательными знаками отправилась к месту гибели украинского воина с целью его эвакуации. В это время боевики открыли огонь, военный медик погиб на месте.

“Группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела погибшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие вражеского огня военный медик – погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один — получил боевое травмирования”, — проинформировали в штабе.

Штаб ведет переговоры с СММ ОБСЕ касательно эвакуации раненого воина и погибших, которые продолжают находиться на месте обстрела.