За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись возле Павлополя, дважды вблизи Старогнатовки, возле Опытного, Крымского и рядом с Луганским.

“В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – отметили в штабе.

По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов.

От начала текущих суток, 13 мая, возле Гнутового противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских бойцов нет.