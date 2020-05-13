Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы велись возле Павлополя, дважды вблизи Старогнатовки, возле Опытного, Крымского и рядом с Луганским.
“В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – отметили в штабе.
По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов.
От начала текущих суток, 13 мая, возле Гнутового противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских бойцов нет.
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