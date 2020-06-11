Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксировали неподалеку Павлополя, вблизи населенных пунктов Тарамчук, Авдеевка, Марьинка, возле Луганского, Хутора Вольного, Троицкого и Попасной.
В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
По данным разведки, 10 июня, наши воины уничтожили двух российских оккупантов.
С начала текущих суток 11 июня боевики из снайперского оружия обстреляли опорные пункты ООС неподалеку Чармалика. Минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем боевики дважды применили возле Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие – вблизи Новотроицкого. Ранения получил один украинский военный.
- На Донбассе боевики 16 раз атаковали украинские позиции, есть раненый.