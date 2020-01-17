Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Всего за сутки противник 12 раз нарушил режим прекращения огня, применив запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, пулеметы крупных калибров и другое стрелковое оружие.
Трижды из гранатометов велись обстрелы возле населенного пункта Новотроицкое в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
Еще девять обстрелов противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”: вблизи Травневого, Новотошковского, неподалеку с Мироновским, вблизи Луганского и Зайцевого.
У Новозвановки зафиксирована работа снайперской винтовки. А возле Орехового зарегистрировали два обстрела, при этом противник выпустил 19 мин.
“Вчера, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет”, – сообщили в ООС.
- 15 января из-за обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский защитник.