15 января в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб 24-летний солдат Алексей Кучкин. Ему в голову выстрелил снайпер.

Об этом сообщили на странице в Facebook 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

В сообщении сказано, что боец получил пулевое ранение в голову в результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановое.

Погибший, Алексей Кучкин, был старшим стрельцом механизированного батальона.

Также указано, что в момент выстрела Алексей был в специальных защитных элементах одежды, а снайпер попал ему в лицо.

“Собратья пытались быстро эвакуировать Алексея, доставив в больницу, но, к сожалению, чуда не произошло. Защитник умер”, – отметили его сослуживцы.

Также сообщается, что Алексею было 24 года, три их которых он служил в Вооруженных силах Украины. Он родом из Харьковской области.

“Он был истинным патриотом. Всего месяц назад женился. От первого брака у него сын-школьник”, – написали в сообщении.