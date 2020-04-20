Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
“Вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь и эвакуированы в военный медицинское учреждение. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что за прошедшие сутки боевики террористических организаций три раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.
Два обстрела было зафиксировано в районе населенных пунктов Новоалександровка и Южное, еще одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков произошло в районе Марьинки.
- В марте 2020 года на Донбассе погибли порядка 20 мирных жителей. Это самое высокое количество месячных потерь с сентября.