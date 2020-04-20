В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

“Вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь и эвакуированы в военный медицинское учреждение. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки боевики террористических организаций три раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.

Два обстрела было зафиксировано в районе населенных пунктов Новоалександровка и Южное, еще одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков произошло в районе Марьинки.