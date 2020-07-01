В результате обстрелов боевиков террористических организаций на Донбассе получил ранение украинский военный.

Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Уточняется, что с начала суток российские боевики на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня.

В районе ответственности группировки “Север” противник обстреливал позиции украинских военных в районах населенных пунктов Травневое и Орехово из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Также террористы осуществляли обстрелы украинских Объединенных сил около населенных пунктов Пески и Авдеевка на Донецком направлении из минометов и автоматических гранатометов, которые запрещены минскими соглашениями, а также из стрелкового оружия.

“С начала текущих суток в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое травмирование. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставлены в военно-медицинского учреждения и предоставлено надлежащую помощь врачей”, – сказано в сообщении.