Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Уточняется, что с начала суток российские боевики на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня.
В районе ответственности группировки “Север” противник обстреливал позиции украинских военных в районах населенных пунктов Травневое и Орехово из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Также террористы осуществляли обстрелы украинских Объединенных сил около населенных пунктов Пески и Авдеевка на Донецком направлении из минометов и автоматических гранатометов, которые запрещены минскими соглашениями, а также из стрелкового оружия.
“С начала текущих суток в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое травмирование. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставлены в военно-медицинского учреждения и предоставлено надлежащую помощь врачей”, – сказано в сообщении.
- 28 июня в зоне боевых действий на Донбассе украинские военные уничтожили двух оккупантов и еще одного ранили.