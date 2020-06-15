За прошедшие сутки, 14 июня, на Донбассе один украинский воин получил ранение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

Украинские подразделения были вынуждены реагировать, потому прицельным огнем они подавили активность противника. По данным разведки, один из боевиков был ликвидирован.

“С начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет”, – сообщили в штабе ООС.