Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

“7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения, которое давно должно было быть отведено от линии боевого соприкосновения. За текущие сутки в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное”, – сказано в сообщении.

При этом подчеркивается, что украинские военные решительно отвечали огнем на провокации противника, заставляя его вернуться к режиму перемирия.