Боевики за прошедшие сутки девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое бойцов получили ранения, еще один воин потерпел боевое поражения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

Так, оккупационные войска четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле Авдеевки, Песков и Павлополя.

Против защитников Красногоровки враг использовал станковые противотанковые гранатометы.

Рядом с Новомихайловкой российские наемники применили против украинских военнослужащих ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вечером противник вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка.

“В результате вражеских обстрелов вчера двое наших героев получили ранения, один воин потерпел боевое поражения”, – отметили в штабе.