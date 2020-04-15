Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Отмечается, что боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
Так, оккупационные войска четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле Авдеевки, Песков и Павлополя.
Против защитников Красногоровки враг использовал станковые противотанковые гранатометы.
Рядом с Новомихайловкой российские наемники применили против украинских военнослужащих ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вечером противник вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка.
“В результате вражеских обстрелов вчера двое наших героев получили ранения, один воин потерпел боевое поражения”, – отметили в штабе.
- В результате обстрелов на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.