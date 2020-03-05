На Донбассе с начала суток, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения, еще двое - боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” был зафиксирован один обстрел вблизи Авдеевки.

Восемь обстрелов было совершенно по позициям украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно рядом с Зайцево, неподалеку Новотошковского, в районе населенного пункта Орехово, вблизи Новозвановки и рядом с Луганским.

“Сегодня, 5 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевое травмирование”, – говорится в сообщении.