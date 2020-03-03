За прошедшие сутки, 2 марта, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранив двух военнослужащих. Еще трое получили боевые травмы.

Об этом сообщается в пресс-центре ООС.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное, дважды неподалеку Красногоровки, в районе Авдеевки, рядом с Новомихайловкой, вблизи Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил шесть обстрелов украинских позиций, а именно дважды вблизи Орехово, дважды в районе Новотошковского, дважды неподалеку Крымского.

Противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого была ранена местная жительница.

“В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, трое – боевое поражение”, – сообщили в ООС.

С начала этого периода, 3 марта, российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам населенного пункта Широкино.