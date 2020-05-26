Сегодня, 26 мая, в Донецкой области один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил несовместное с жизнью ранение.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Незаконные вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских защитников в Донецкой области из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела был смертельно ранен один украинский военнослужащий.

“К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.

Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание”, — отметили в штабе.

Имя погибшего украинского военнослужащего не называется.