Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Незаконные вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских защитников в Донецкой области из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрела был смертельно ранен один украинский военнослужащий.
“К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.
Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание”, — отметили в штабе.
Имя погибшего украинского военнослужащего не называется.
- Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что боевики на Донбассе привели в полную боевую готовность свои войска.