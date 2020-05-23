Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Снайпер открыл огонь возле населенного пункта Верхнеторецкое (Донецкая область).
“Сегодня, 23 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Верхнеторецкое пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий”, – сказано в сообщении.
Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
В штабе подчеркнули, что такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Так, подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются.
- За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.