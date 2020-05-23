В субботу, 23 мая, на Донбассе пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Снайпер открыл огонь возле населенного пункта Верхнеторецкое (Донецкая область).

“Сегодня, 23 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Верхнеторецкое пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий”, – сказано в сообщении.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

В штабе подчеркнули, что такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Так, подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются.