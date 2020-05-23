Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.
В то же время, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” по защитникам Новолуганского и Луганского вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
При этом, по данным разведки, 22 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
- 22 мая сообщалось, что вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего был ранен один украинский военнослужащий.