За прошедшие сутки боевики 15 раз атаковали позиции ООС на Донбассе. В результате обстрелов четверо украинских военных получили ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики применяли минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксировано возле Майорска, Хутора Вольного, Крымского, Марьинки, Лебединского, Водяного, Пищевика, Старогнатовки, Талаковки и Богдановки.

“За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов, четверо украинских военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую врачебную помощь”, – сообщили в штабе.

По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

С начала 23 июля обстрелов боевики огневой активности не проявляли.