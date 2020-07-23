Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики применяли минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.
Обстрелы зафиксировано возле Майорска, Хутора Вольного, Крымского, Марьинки, Лебединского, Водяного, Пищевика, Старогнатовки, Талаковки и Богдановки.
“За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов, четверо украинских военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую врачебную помощь”, – сообщили в штабе.
По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.
С начала 23 июля обстрелов боевики огневой активности не проявляли.
- ТКГ согласовала перемирие на Донбассе с 27 июля.