Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
Так, боевики обстреливали позиции наших бойцов из запрещенных Минском минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстреливали позиции ООС возле Широкиного, Богдановки, Авдеевки, Камянки, Пищевика, Старогнатовки.
Также стреляли по защитникам Орехово, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окрестности Крымского.
По данным разведки, за прошедшие сутки, 3 мая, украинские военнослужащие ликвидировали одного боевика и по меньшей мере одного ранили.
- 2 мая на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации выпустили по украинским позициям 30 мин, в результате чего три украинских защитника получили ранения.