В течение минувших суток пророссийские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, один боец Объединенных сил получил ранения и трое - боевые травмирования.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Так, боевики обстреливали позиции наших бойцов из запрещенных Минском минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстреливали позиции ООС возле Широкиного, Богдановки, Авдеевки, Камянки, Пищевика, Старогнатовки.

Также стреляли по защитникам Орехово, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окрестности Крымского.

По данным разведки, за прошедшие сутки, 3 мая, украинские военнослужащие ликвидировали одного боевика и по меньшей мере одного ранили.