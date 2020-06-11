Об этом сообщил министр по вопросам коммуникации страны Эдди Джексон Алексис в Twitter.

“Наш коллега Эммануэль Кантав, министр по вопросам соцполитики, утром умер. Он болел COVID-19”, – написал он.

Алексис от имени правительства Гаити выразил соболезнования семье умершего и сотрудникам министерства.

Сейчас в Гаити зарегистрировано 3662 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них 56 – летальные.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), по состоянию на утро, 11 июня, в мире зафиксировали 7360239 случаев COVID-19, из них 3454807 человек выздоровели и 416201 – умерли.