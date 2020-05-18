На Гавайях арестовали туриста за фотографию с пляжа

Об этом пишет телеканал CNN.
Отмечается, что на Гавайях действует правило, согласно которому все приехавшие должны самоизолироваться на две недели. 23-летний турист проигнорировал правило и отправился на пляж, используя общественный транспорт.
Он также опубликовал в Instagram несколько фотографий своего отдыха.
На мужчину, не соблюдающего карантин, пожаловались пользователи Instagram, которые увидели его пляжные снимки. Кроме того, сотрудники отеля, в котором остановился не желавший самоизолироваться житель Нью-Йорка, подтвердили, что он неоднократно покидал свой номер.
На Гавайях коронавирусом заразились 638, умерли 17 человек.
- Ранее сообщалось, что во всем мире умерли от коронавируса уже больше 300 тысяч человек.