На Гавайях арестовали туриста за фотографию с пляжа

На Гавайях полиция арестовала туриста из Нью-Йорка за фото с пляжа в Instagram.

Об этом пишет телеканал CNN.

Отмечается, что на Гавайях действует правило, согласно которому все приехавшие должны самоизолироваться на две недели. 23-летний турист проигнорировал правило и отправился на пляж, используя общественный транспорт.

Он также опубликовал в Instagram несколько фотографий своего отдыха.

На мужчину, не соблюдающего карантин, пожаловались пользователи Instagram, которые увидели его пляжные снимки. Кроме того, сотрудники отеля, в котором остановился не желавший самоизолироваться житель Нью-Йорка, подтвердили, что он неоднократно покидал свой номер.

На Гавайях коронавирусом заразились 638, умерли 17 человек.