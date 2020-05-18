Covid-19 Украина

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На Гавайях арестовали туриста за фотографию с пляжа

На Гавайях полиция арестовала туриста из Нью-Йорка за фото с пляжа в Instagram.

Понедельник, 18 мая 2020, 00:58

Об этом пишет телеканал CNN.

Отмечается, что на Гавайях действует правило, согласно которому все приехавшие должны самоизолироваться на две недели. 23-летний турист проигнорировал правило и отправился на пляж, используя общественный транспорт.

Он также опубликовал в Instagram несколько фотографий своего отдыха.

На мужчину, не соблюдающего карантин, пожаловались пользователи Instagram, которые увидели его пляжные снимки. Кроме того, сотрудники отеля, в котором остановился не желавший самоизолироваться житель Нью-Йорка, подтвердили, что он неоднократно покидал свой номер.

На Гавайях коронавирусом заразились 638, умерли 17 человек.

Теги: Коронавирус, США, туристы, карантин

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