Об этом сообщает Reutеrs.
Google обвинили в нарушении федерального закона о прослушивании разговоров и закона штата о конфиденциальности.
Юристы Boies Schiller Flexner пояснили, что дочерняя IT-компания Google собирала данные пользователей о том, какими новостями и рекламными сообщениями они интересуются. Данные собирались даже тогда, когда пользователь отключал функцию отслеживания в настройках.
Данные пользователей собирали через программу Firebase.
Теперь от Google требуют внести изменения в алгоритм работы программы.
- Ранее группа анализа угроз Google (TAG) разослала пользователям более 12 000 предупреждений о том, что они могли подвергнуться хакерской атаке. Уведомления получили жители 149 стран.
- Apple и Google заявили о разработке приложения, связанного с распространением коронавируса. Оно позволяет отслеживать возможные контакты пользователя.