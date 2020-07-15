Американская компания Boies Schiller Flexner подала в суд на Google Alphabet Inc. Компанию обвинили в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.

Об этом сообщает Reutеrs.

Google обвинили в нарушении федерального закона о прослушивании разговоров и закона штата о конфиденциальности.

Юристы Boies Schiller Flexner пояснили, что дочерняя IT-компания Google собирала данные пользователей о том, какими новостями и рекламными сообщениями они интересуются. Данные собирались даже тогда, когда пользователь отключал функцию отслеживания в настройках.

Данные пользователей собирали через программу Firebase.

Теперь от Google требуют внести изменения в алгоритм работы программы.