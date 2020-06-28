В северных странах Европы был зафиксирован повышенный уровень радиации около границ с Российской Федерацией.

Об этом сообщило американское издание Associated Press.

По информации Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, повышение радиационного фона было зафиксировано в Норвегии, Финляндии, Швеции и России.

При этом исполнительным секретарем организации Лассино Зебро была опубликована карта распространения радиоактивного пятна, в соответствии с которой оно также охватило Латвию и Эстонию.

Отмечается, что уровень радиационной угрозы на данный момент не представляет угрозу для человека.

В свою очередь в Национальном институте здоровья и окружающей среды Нидерландов заявили, что источник выброса радиации находится в России.

Предположительно выброс мог произойти в результате повреждений на атомной электростанции. В России это отрицают и заявляют, что на Ленинградской АЭС не было инцидентов.