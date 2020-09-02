На территории Двуречанского лесничества в Харьковской области начался масштабный пожар. Огонь перебросился на жилой сектор села Горобьевка, граничащего с лесом.

Об этом сообщают #Буквы.

В среду, 2 сентября, на территории Двуречанского лесничества между населенными пунктами Горобьевка и Гряниковка Двуречанского района Харьковской области (в 30 километрах от украинско-российской границы) произошел пожар.

По данным Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, огонь охватил около 400 га леса и перебросился на дома жителей близлежащего населенного пункта.

“2 сентября в ГСЧС поступила информация, что на территории Двуречанского лесничества между населенными пунктами Горобьевка и Гряниковка Двуречанского района возник лесной пожар на площади 400 га, из них 100 га верхового пожара. Из-за порывов ветра пламя начало опрокидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор села Горобьевка, граничащего с лесом. В результате пожара уничтожено 8 жилых домов. Для эвакуации населения привлечен автобус”, — говорится в сообщении.

По информации Нацполиции, в настоящее время пострадавших из-за пожара нет. Решается вопрос о квалификации инцидента и открытии уголовного производства.

Сейчас к ликвидации огня привлечено 80 спасателей, 13 единиц техники, пожарный поезд, пожарный самолет и техника лесхоза.