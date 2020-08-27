Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Сообщается, что нелегальные наборы для тестирования после изготовления поставлялись через подставных физических лиц в больницы.
“Указанная группа лиц, с целью сокрытия преступной деятельности и введения покупателей в заблуждение, в сопроводительных документах на продукцию отмечали другие (легальные) места ее изготовления”, – сообщили в ГФС.
Согласно предварительному заключению специалистов госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, производство выполнялось с грубыми нарушениями правил и норм изготовления.
На основании постановления суда проведен обыск по месту незаконного изготовления и хранения продукции, в результате чего обнаружено и изъято 200 тыс. единиц готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства у 400 тыс. средств для тестирования на сумму около 12 млн гривен.
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