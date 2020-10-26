Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

“Двое неизвестных избили мужчину и завладели его телефоном, после чего покинули место происшествия на автомобиле. С соответствующим заявлением 26 октября в 7:13 в Люботинського отделения полиции обратилась жена пострадавшего. В настоящее время 44-летний мужчина проходит медицинское обследование в одной из больниц Харькова”, – говорится в сообщении.

По данному факту следственными Люботинского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Полиция принимает меры, направленные на установление лиц злоумышленников и их задержание.

Со своей стороны, экс-министр аграрной политики Игорь Швайка в Facebook сообщил, что в начале недели занимался работами на своем участке, возле него остановилась машина, выбежали два человека в масках, после чего он получил травму головы, затем ему оказывали медпомощь.

Швайка возглавлял Минагрополитики в период с 27 февраля 2014 года по 2 декабря 2014, когда премьер-министром был Арсений Яценюк.