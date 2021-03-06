В селе Подпечеры Ивано-Франковской области вандалы повредили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, отрезав ему голову.

Об этом сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, опубликовав соответствующие фото.

“В Подпечерах произошла провокация! Под домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы “приурочили” свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря (9 марта – ред.)”, – написал Марцинкив.

Он призвал правоохранительные органы найти злоумышленников.

Сегодня в Национальной полиции сообщили, что разыскали вандалов.

Ими оказались двое 18-летних местных жителей. В полиции отметили, что они действовали “из хулиганских побуждений”.

“5 марта утром в полицию поступило сообщение, что в селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной общины в течение ночи неизвестные лица повредили бюст постамента Тарасу Шевченко. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что неизвестные лица из хулиганских побуждений сняли голову с бюста украинского поэта с установленного постамента и поставили ее у памятника. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили всех возможных свидетелей и в ходе проведенных следственных действий установили и разыскали хулиганов”, – говорится в сообщении.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.