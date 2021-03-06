Об этом сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, опубликовав соответствующие фото.
“В Подпечерах произошла провокация! Под домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы “приурочили” свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря (9 марта – ред.)”, – написал Марцинкив.
Он призвал правоохранительные органы найти злоумышленников.
Сегодня в Национальной полиции сообщили, что разыскали вандалов.
Ими оказались двое 18-летних местных жителей. В полиции отметили, что они действовали “из хулиганских побуждений”.
“5 марта утром в полицию поступило сообщение, что в селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной общины в течение ночи неизвестные лица повредили бюст постамента Тарасу Шевченко. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что неизвестные лица из хулиганских побуждений сняли голову с бюста украинского поэта с установленного постамента и поставили ее у памятника. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили всех возможных свидетелей и в ходе проведенных следственных действий установили и разыскали хулиганов”, – говорится в сообщении.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.
- В феврале во Львове неизвестные облили красной краской памятник украинскому политическому деятелю Степану Бандере.