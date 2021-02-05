Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

“Сегодня ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску”, – говорится в сообщении.

Садовый отметил, что заявление в полицию уже направили. В ближайшие часы памятник будет очищен.

“Всем, кому так мешает Бандера, надо понять, что славу и место в истории Украины невозможно закрасить краской”, – добавил он.

В полиции области сообщили, что по данному факту следователи территориального подразделения полиции по процессуального руководства Львовской местной прокуратуры № 2 открыли уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.