Правоохранители задержали депутата местного совета одного из сел Киевской области, который пытался нанять киллера для физической ликвидации двух оппонентов.

Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Так, оперативники Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о мужчине, который подыскивал человека на роль исполнителя заказного убийства двух человек.

Заказчик преступления – 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета.

“Киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения, – 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села”, – уточнили в полиции.

Правоохранители сработали на опережение, организовав встречу заказчика якобы с киллером, во время которой злоумышленник передал фото жертв.

За убийство первой жертвы он пообещал 6000 долларов США и передал задаток – 300 долларов.

При физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования правоохранители задержали заказчика. Ему готовится вручение подозрения по факту организации покушения на заказное убийство, которое является незаконченным по причинам, не зависящим от воли лица (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115) и подготовки к совершению умышленного убийства человека на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.