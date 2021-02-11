Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Лидером террористической организации в Украине является боевик, которого разыскивают в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии.

В 2019 году он по поддельным документам прибыл в Украину и подобрал группу “единомышленников” иностранцев.

“Оперативники спецслужбы установили, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. По версии следствия, часть из них являются боевиками и деловые”, – говорится в сообщении СБУ.

Члены “украинской” ячейки должны были “отсидеться” в Украине после совершенных преступлений.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания и укрытия боевиков, где было изъято:

взрывоопасное вещество с содержанием тротила;

гранату Ф-1;

8 гранатометным выстрелов

иностранную валюту;

банковские карточки;

черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

Фото: СБУ

Также обнаружено символику ИГИЛ, религиозно-экстремистскую литературу автора, причастного к вербовке боевиков. К материалам уголовного производства добавили задокументированные переписки участников организации с боевиками ИГИЛ за рубежом. В ней злоумышленники обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

Расследование проводилось в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.