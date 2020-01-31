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Кличко рассказал, как «поймать» зеленый свет на каждом светофоре в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на дорогах столицы функционируют 49 "зеленых волн" движения.

Пятница, 31 января 2020, 11:32

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Друзья! А знаете ли вы, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с “зеленой волной” движения? Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, “поймав” на каждом светофоре зеленый свет. И это не выдумка водителей”, – говорится в сообщении.

Кличко отметил, что проверить маршруты с “зеленой волной” просто. Главное – соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час.

“Как ни странно, это увеличит вашу среднюю скорость передвижения по городу, уменьшит расход топлива на 10-12 % и улучшит экологическое состояние окружающей среды. Ведь при таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18 %. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15 %”, – отметил мэр столицы.

С перечнем маршрутов “зеленой волны” можно ознакомиться по ссылке.

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Друзі! А чи знаєте ви, що при всій складності столичного трафіку, в Києві функціонують 49 маршрутів із «зеленою хвилею» руху?

Це маршрути, за якими можна швидко проїхати містом, “впіймавши” на кожному світлофорі зелене світло.
І це не вигадка водіїв. Перевірити просто. Головне – дотримуватися швидкісного режиму руху 40-50 кілометрів на годину.

Як не дивно, це збільшить вашу середню швидкість пересування містом, зменшить витрати пального на 10-12% і покращить екологічний стан довкілля. Адже при такому трафіку шкідливі викиди зменшуються на 13-18%. А кількість ДТП, за підрахунками спеціалістів, скорочується на 10-15%.

З переліком маршрутів “зеленої хвилі” можна ознайомитися за посиланням http://kiev.klichko.org/news/?id=3808

Опубликовано Кличко – мер Пятница, 31 января 2020 г.

 

Теги: Київ, дороги, Кличко, трафик

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