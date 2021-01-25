Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Валентин Осипов.

Так, знаки уже установили на улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской.

“Столичные улицы и дороги имеют разное покрытие, при определенных условиях провоцирует аварийные ситуации. И во всей Украине фактически нет ни одной дороги, на которой не менялся тип покрытия. Резкое изменение дорожного покрытия, особенно при ухудшении погодных условий, может привести к ДТП. Киевская городская власть разработала и инициировала включение знака 1.40 Правил дорожного движения. Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость “, – говорит Осипов.

Он также отметил, что участки с различным дорожным покрытием являются аварийно опасными, так как имеют разный коэффициент сцепления и различную степень деформации. Это может привести к потере водителем контроля над автомобилем.

Подобные знаки действуют и в Европе, например, в Латвии. В латвийских Правилах дорожного движения существует знак 273.10 “Изменение покрытия дороги”, который используется при съезде с асфальтобетонного или цементобетонного покрытия на грунтовку и наоборот.