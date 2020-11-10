Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

“Вчера в Закарпатской области после получения огнестрельного ранения скончался пограничник отдела пограничной службы “Соломоново” Чопского отряда”, – говорится в сообщении.

О случившемся сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинского-венгерской границы в составе пограничного наряда.

Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу (который нес службу со штатным оружием) с огнестрельным ранением.

Погибшему было 23 года.