Сегодня, 19 января, в Украине преимущественно теплая погода - до +4 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, ночная температура на Украине будет колебаться от -5 °C до -1 °C.

В северных, западных, центральных и восточных областях температура воздуха от 0 °C до +2 °C. В Закарпатской, Черновицкой, а также в Одесской, Николаевской, Херсконской областях до +4 °C. В Крыму также – от +2 °C до +4 °C.

По всей Украины – без осадков.