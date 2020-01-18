Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 19 января, в день Крещения Господня, по всей территории страны сохранится сухая и теплая погода.

Об этом она написала на личной странице в Facebook.

“Голодная кутя и Крещение ожидаются с сухой и отчасти даже солнечной погодой. Антициклон постарается”, – написала синоптик.

Она отметила, что в ночь на 19 января температурные показатели составят от 0 до 5 мороза, а днем – до 5 тепла. Холоднее всего будет в Карпатах – днем – до 3 градусов тепла, а ночью – от 4 до 9 мороза.

“В Киеве второй Святой вечер и Крещение вырваться из плена стереотипов и пойдет в ногу с современными климатическими трендами – морозы трещать не будут, щеки розоветь не будут, горки снегом засыпать не будет”, – сообщила она.

В целом, в столице будет сухая погода. Ночью – до 3 мороза, а днем – от ноля до трех тепла.