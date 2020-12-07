В школе в селе Потелич Жовкивского района Львовской области учительница несколько раз ударила ученика шестого класса, который грубо высказался в ее сторону.

Об этом сообщает Жовкивская районная государственная администрация в Facebook.

Как оказалось, во время перерыва между заместителем директора школы по воспитательной работе и учеником 6-А класса возник конфликт, в ходе которого учительница применила физическую силу.

Учительница несколько раз ударил ладонью школьника по затылку. Одноклассники ученика сняли все на видео и распространили его в соцсетях. На видео видно, как учительница дергает ученика за руку, а затем несколько раз ударяет его по голове. При этом она кричит на мальчика. На обнародованном видео не удается разобрать часть со слов учительницы.

“Какое ты имеешь право? Я подошла вас разнять. Правда? А не ты ко мне говоришь” Чего ты сюда пришла?”. Я знаю, чего я пришла!” – в частности, крикнула учительница.

“По состоянию на сегодня сообщено Львовскую областную государственную администрацию, Департамент образования ЛОГА. Жовкивской РГА создана рабочая комиссия для рассмотрения данного вопроса и принятия соответствующих мер, направлено письмо на Жовкивское ОП Белгород-Бугского ОП ГУНП во Львовской области по данному инциденту. Данный случай является недопустимым, поскольку это школа, где должны учить детей не только знаний, но и правил поведения, этики и деонтологии. О результатах работы комиссии будет сообщено дополнительно”, – говорится в сообщении Жовкивской РГА.

Полиция уже начала расследование. По данному факту сотрудники ювенальной превенции совместно со следователями Жовковского отделения полиции проводят проверку.

Также правоохранители установили учительницу и 11-летнего ученика. В настоящее время с заявлением о совершении правонарушения в полицию родители мальчика не обращались.

Полицейские проводят опрос участников и очевидцев происшествия в присутствии родителей и психолога для установления всех обстоятельств.

Кроме того, правоохранители сообщили о происшествии сотрудникам Департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации.