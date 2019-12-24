По мнению экспертов, на место нового директора Государственного бюро расследований могут претендовать четыре человека.

Об этом идет речь в материале #Букв “Трубу снова прорвало: как слили главного фаворита на главу ГБР”.

Сразу после принятия закона о перезагрузке ГБР эксперты назвали несколько кандидатур на главу ведомства:

заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов (дружит с Андреем Портновым);

Ирина Венедиктова – депутат от “Слуги народа”;

Виктор Трепак – экс-заместитель главы СБУ, заместитель Генпрокурора, который в 2016 году обнародовал “амбарную книгу” Партии регионов;

Денис Монастырский – депутат от “СН”, председатель комитета правоохранительной деятельности.

До 3 декабря главным претендентом на должность считали Виктора Трепака. Поскольку у группы, к которой принадлежит Трепак, уже есть должности в ГПУ, то по логике баланса крыльев в окружении Президента “должность должна получить другая команда”.

Поэтому в последние недели наиболее вероятным кандидатом называли Андрея Смирнова, одного из заместителей главы ОП.

“Но теперь и он получил удар “трубой”. Уже с первых нарезок Telegram-канала и так было понятно, что его герой Смирнов вхож в кабинет Трубы. И что он выполняет некую роль посредника между Банковой и ГБР. А также бывает в САП и НАБУ с аналогичной миссией”, – сказано в статье.

Поскольку кандидатура Смирнова была дискредитирована, был предложен другой кандидат.

“В президентском раскладе новый фаворит, точнее фаворитка. Это – депутат Ирина Венедиктова. Некоторые эксперты считают, что ее лоббирует Андрей Портнов, а другие – что корни ее влияния растут из “Квартала”. Венедиктова окончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Но специализируется на судебной тематике и в правоохранительных органах никогда не работала. Впрочем, это уже давно не воспринимается как недостаток в украинских карьерных лифтах”, – указано в материале.

Напомним, 21 сентября Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания. По его словам, аппаратура была вмонтирована в систему вентиляции. Тогда директор ГБР заверил, что “ничего интересного” о нем на записях быть не может.

Однако в ноябре в мессенджере Telegram появился канал “Трубу прорвало”, в котором обнародовали записи разговоров в кабинете директора ГБР.

Комментируя обнародованную информацию, Труба заявил, что не уйдет в отставку из-за скандальных записей разговоров. Однако он уклонился от вопроса, его ли голос звучит на этих записях.