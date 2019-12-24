Об этом идет речь в материале #Букв “Трубу снова прорвало: как слили главного фаворита на главу ГБР”.
Сразу после принятия закона о перезагрузке ГБР эксперты назвали несколько кандидатур на главу ведомства:
- заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов (дружит с Андреем Портновым);
- Ирина Венедиктова – депутат от “Слуги народа”;
- Виктор Трепак – экс-заместитель главы СБУ, заместитель Генпрокурора, который в 2016 году обнародовал “амбарную книгу” Партии регионов;
- Денис Монастырский – депутат от “СН”, председатель комитета правоохранительной деятельности.
До 3 декабря главным претендентом на должность считали Виктора Трепака. Поскольку у группы, к которой принадлежит Трепак, уже есть должности в ГПУ, то по логике баланса крыльев в окружении Президента “должность должна получить другая команда”.
Поэтому в последние недели наиболее вероятным кандидатом называли Андрея Смирнова, одного из заместителей главы ОП.
“Но теперь и он получил удар “трубой”. Уже с первых нарезок Telegram-канала и так было понятно, что его герой Смирнов вхож в кабинет Трубы. И что он выполняет некую роль посредника между Банковой и ГБР. А также бывает в САП и НАБУ с аналогичной миссией”, – сказано в статье.
Поскольку кандидатура Смирнова была дискредитирована, был предложен другой кандидат.
“В президентском раскладе новый фаворит, точнее фаворитка. Это – депутат Ирина Венедиктова. Некоторые эксперты считают, что ее лоббирует Андрей Портнов, а другие – что корни ее влияния растут из “Квартала”. Венедиктова окончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Но специализируется на судебной тематике и в правоохранительных органах никогда не работала. Впрочем, это уже давно не воспринимается как недостаток в украинских карьерных лифтах”, – указано в материале.
Напомним, 21 сентября Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания. По его словам, аппаратура была вмонтирована в систему вентиляции. Тогда директор ГБР заверил, что “ничего интересного” о нем на записях быть не может.
Однако в ноябре в мессенджере Telegram появился канал “Трубу прорвало”, в котором обнародовали записи разговоров в кабинете директора ГБР.
Комментируя обнародованную информацию, Труба заявил, что не уйдет в отставку из-за скандальных записей разговоров. Однако он уклонился от вопроса, его ли голос звучит на этих записях.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “будет разбираться” со скандалом вокруг “прослушки” в кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы и последующей публикации аудиозаписей.
- Ранее сообщалось, что 3 декабря Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект № 2116 о перезагрузке Государственного бюро расследований. Полномочия директора ГБР Романа Трубы, его первого заместителя и заместителя будут завершены после того, как Закон будет подписан Президентом Владимиром Зеленским и вступит в силу. В течение пяти рабочих дней со дня вступления закона в силу Президент должен будет назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР.