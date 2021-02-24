Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", принадлежащей лицам, аффилированным с кумом Владимира Путина и главой политсовета "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

“Постановлением следственного судьи ВАКС от 23 февраля 2021 запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности упомянутого комплекса. Соответствующее имущество передадут в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что арестованные здания, сооружения, линейные участки, технологические объекты и т.п., расположенные на территории Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областей, до определения управляющего будут находиться на ответственном хранении АО “Уктранснафта”.

Арест наложен в рамках расследования обстоятельств передачи права собственности на часть нефтепродуктопровода, которое ведется с 2017 года.

Что известно об этом нефтепродуктопроводе?

Трубопровод “Самара-Западное направление” был построен во времена СССР и после обретения Украиной независимости должен был перейти в собственность государства.

В то же время дочерняя компания российской “Транснефтепродукт” указанный трубопровод в собственность Украины не передала. В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода “Самара-Западное направление”, которая проходит по территории Украины, за Украиной. Апелляционный и Высший хозяйственный суд решение подтвердили.

Однако в 2015 году Хозяйственный суд Ровенской области отменил решение суда из-за якобы новых обстоятельства дела. В 2017 году тот же суд признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за ООО “ПрикарпатЗападтранс”.

По версии Национального антикоррупционного бюро, решение было принято на основе ложного заключения судебной инженерно-технической экспертизы. В январе 2021 эксперту, составившей вывод, сообщили о подозрении.

“ПрикарпатЗападтранс” была продана россиянами в 2015 году. По состоянию на февраль 2021 конечным бенефициарный владельцем компании является гражданин Германии Анатолий Шефер, которого связывают с окружением Виктора Медведчука.

Среди основателей “ПрикарпатЗападтранс” также указаны швейцарская “Интернешнл Трейдинг партнерст” и “Нефтебитумный завод”.