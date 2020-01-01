31 декабря въезд и выезд на территории Украины оформили 175 тысяч граждан. В пропуске отказали 100 гражданам.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

В сообщении сказано, что на территорию Украины проследовали почти 95 тыс. человек. Выезд оформили 80 тыс. человек.

Также за сутки было оформлено около 30 тысяч транспортных средств.

“Во время мероприятий пограничного контроля за в сутки отказано в пропуске около 100 лицам, из них – более 20 потенциальным нелегальным мигрантам, выявлено 9 недействительных документов, 21 человек были задержаны за незаконное пересечение границы”, – отметили в ведомстве.