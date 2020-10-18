Об этом сообщает полиция Одесской области.
Правоохранители заявили, что журналист получил травмы в виде ушибов мягких тканей и сотрясения мозга.
Пострадавшего госпитализировали, ему оказана медицинская помощь.
Злоумышленники напали на главного редактора издания “Альтернатива” Романа Варшанидзе, о чем он сам рассказал на своей странице в Facebook. Он подозревает, что нападение могли совершить представители одной из политических партий.
Сведения о нападении правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований, событие квалифицировали как угрозу или насилие в отношении журналиста.
Сейчас полиция устанавливает и разыскивает нападавших. Следствие по делу продолжается.
- В среду, 14 октября, в Соломенском районе Киева вооруженный ножом мужчина совершил нападение на волонтера партии “УДАР”. Молодого парня немедленно госпитализировали.