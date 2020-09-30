Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
В школе следователи продолжают опрашивать учеников и учителей, а пострадавший школьник находится в больнице. К счастью, попытка самоубийства была неудачной, школьника вовремя заметили, оказали первую помощь и отправили в больницу. Врачи говорят, что угрозы для жизни 15-летнего пострадавшего нет.
Между тем полиция собирается расследовать инцидент как доведение до самоубийства (ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса).
- Одесский блогер Стас Домбровский порезал себе горло ножом в зале суда. Это произошло после того, как судья объявил о решении взять его под стражу.