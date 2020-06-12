Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отмечается, что в оккупированном Антраците Луганской области с 5 июня продолжаются забастовки на одной из шахт. При этом десятки шахтеров отказываются подниматься из шахты на поверхность до погашения долгов по заработной плате.
В данный момент в шахте под землей остаются около 100 бастующих.
“По имеющейся информации, несколько активных сторонников бастующих были похищены подконтрольными России боевиками”, – сказано в сообщении.
Также в министерстве призывают международные мониторинговые миссии обратить внимание на сложившуюся ситуацию, которая несет опасность для жизни людей.
- В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что боевики террористических организаций продолжают блокировать КПВВ с временно оккупированными территориями.