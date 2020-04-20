Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
“Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями”, – рассказали в полиции.
На место происшествия по сигналу “тревога” был отправлен весь личный состав Волновахского отдела полиции. Приехали руководители областного главка и рота полиции особого назначения.
Участники драки пытались переворачивать автомобили, поэтому полицейские были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление.
Фото: police.dn.ua
По факту драки открыли два уголовных производства по ч.1 ч 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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